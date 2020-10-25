مفاجأة بعد معرفة هوية زوجة رياض الخولي.. كوميدية شهيرة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٣ صباحاً (دوت الخليج)

تداول مجموعة من النشطاء ومحبي الفنان المصري “رياض الخولي” علي السوشيال ميديا بعض المعلومات عنه، سواء عن حياتة المهنية أو الشخصية التى لا يعرفها الكثيرين من الجمهور، ومن أبرز تلك المعلومات، هوية زوجته التى شكلت مفاجأة كبيرة لبعض المتابعين، حيث أنها كوميديانة شهيرة معــتزلة.

حيث أنه متزوج من الفنانة “راوية سعيد”، التى شاركت في “مسرحية المتزوجون” مع النجم سمير غانم، والفنانة شيرين ، والكوميديان الراحل جورج سيدهم ، إذ جسدت دور “نفيسة” وكان لها مشهداً مشهوراً مع الأخير وهي تطعمه البيض بطريقة كوميدية، هذا ما كشفه الفنان رياض الخولي في وقتٍ سابق، مع الفنانة والإعلامية الكبيرة “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة”، كما أشار أن لديه منها خمسة أبناء.

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وعلي الصعيد الفنى، انضم الفنان الكبير رياض الخولي لـ “مسلسل ضربة معلم”، للنجم محمد رجب، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة.

وكان آخر ظهور للنجم رياض الخولي في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل الفتوة”، مع الفنان ياسر جلال، وشاركهما في بطولة العمل نخبة من كبار الفنانين، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج سينرجي، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.





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