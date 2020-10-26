زين كرزون تصدم جمهورها بإطلالة بيضاء.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١١ صباحاً (دوت الخليج )

صدمت الفاشنيستا الأردنية زين كرزون ،الجمهور بعد أن أطلت بفستان زفاف أبيض وطرحة من نفس اللون.

"زين" التي عادت إلى الأردن منذ ساعات بعد رحلة إستجمام في تركيا شاركت صورتها بالأبيض عبر حسابها في موقع إنستغرام، ولاقت الصورة إنتشار كبير وسط تخمينات من الجمهور أنها ربما عادت لخطيبها السابق أو أنها تزوجت من شاب جديد وتعيش معه قصة حب.

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الحقيقة هي:

شقيقة الفنانة ديانا كرزون، لم تتزوج والصورة التي شاركتها كانت من إحدى الدعايات الإعلانية الخاصة بأحد بوتيكات فساتين الأعراس، وتم الخضوع لجلسة التصوير في تركيا. حسب تعليق إحدى صديقاتها المقربات.

https://www.instagram.com/p/CGxgRdignn0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxgRdignn0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxgRdignn0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by zain karazon (@zoozkarazon) on Oct 25, 2020 at 9:38am PDT

يذكر أن خطوبة زين التي أقيمت منذ أشهر كانت قد شكلت مفاجأة للجمهور خاصةً أن المدة بين إعلان علاقة حب تجمعها بأحدهم وحفل الخطوبة كانت قصيرة، وتم حفل الخطوبة في نفس يوم عيد ميلادها.

وخلال أقل من شهر من الخطوبة تم القبض على خطيبها عبد الله بتهمة حيازة والمتاجرة بالمخدرات إضافةً إلى تواجده برفقة أحد المطلوبين بنفس القضية، مما دفع زين لإعلان فسخ خطوبتها منه.

عبد الله الذي كان قد قضى حوالي الشهر في السجن ما إن أٌطلق صراحه حتى أطلق عدة تصريحات عديدة على رأسها "القانون الأردني أنصفني.. وأنا من عائلة عريقة ووالدي وجدي بمراكز مهمة لذلك لا أحتاج إلى تجارة المخدرات". مضيفا "ما حدث معي عبارة عن مشكلة صغيرة قد تُصيب أي شخص".

أما الجزء الأهم للجمهور فكان حول علاقته بـ زين كرزون التي انتهت بفسخ خطوبتها منه، إذ علق على الموضوع : "زين حبيبتي وروحي وبنت منيحة وقفت معي من أول القصة لأخرها.. والدنيا في الآخر نصيب".

وأثارت تصريحات عبد الله وقتها التساؤل حول ما إذا كان الثنائي سيعود إلى بعض مجدداً خاصةً أن بعض المصادر أفادت أنهما تواجدا معاً منذ مدة بعد فسخ الخطوبة في أحد مولات العاصمة الأردنية عمان.



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