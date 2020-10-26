محمد رمضان يثير جدل بسبب عمله الاخير في الإمارات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ صورة له خلال زيارته للامارات وتحديداً دبي وظهر وخلفه تمثال على شكل إنسان آلي يحمل لافتة مكتوب عليها "نمبر ون" وهو الشعار الذي يردده رمضان باستمرار ويشير دوما الى نفسه على انه الرقم 1.

ولم يرفق هذه الصورة بأي تعليق ان كان هذا التمثال موجودا او ان له علاقة به.

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يذكر ان محمد كان قد اعلن حصوله على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة ووجه شكر لـ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على صفحاته.

View this post on Instagram ☝???????? A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Oct 24, 2020 at 9:07am PDT





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