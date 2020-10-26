وزوجها يحمل حذائها.. ظهور نادر لابنه نجلاء فتحي بصدر مكشوف وقدمين حافيتين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٠ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة المصرية الكبيرة نجلاء فتحي، الجمهور بظهور نادر في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي ، مع زوجها المخرج خضر محمد خضر.

ولفت الثنائي الأنظار إليه بسبب موقف وصفه البعض بـ"الغريب"، ووصفه البعض الآخر بـ"الرومنسي" ، وذلك أثناء تواجدهما على "الريد كاربيت".

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ووقفت ابنة نجلاء فتحي إلى جانب زوجها الذي ظهر حاملاً حذائها بيديه، بعدما شعرت بالتعب بسبب انتعال الكعب العالي، فما كان منها إلا أن خلعته وحملته وعلى الفور أخذه منها زوجها وحمله، ووقفا من أجل التصوير، وهما في ذلك الوضع.

"ياسمين" أطلت في المهرجان بفستان زيتي اللون، مكشوف الصدر والذراعين، وبتنورة منفوشة، وتركت شعرها منسدلاً للخلف بطريقة مبهرة للانظار.

عقب انتشار هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات من الجمهور الذي تفاعل معها، حيث قالت إحدى المتابعات: "المخرج محمد خضر وزوجته ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. هلاء حلو إن الزوج يكون بيحب مرته وبيحملها سكربينتها بس مش بمهرجان كبير، إلا إذا حابين يركبوا الترند وينحكي فيهن".

فيما قالت أخرى: "موقف رومنسي جميل وما فيش داعي للحكي بسخرية" ، وأضافت متابعة ثالثة :" لوحة بقمة الروعة ربنا يسعدهم" ، وكتب متابع : "أنا أعتقد السبب الوحيد علشان يركبوا الترند... بس كده".

ومن ضمن التعليقات المتباينة علق متابع آخر: "ياسمين أبو النجا بنت الفنانة نجلاء فتحي جوزها شايل لها الجزمة ع الريد كاربت". وسخرت متابعة أيضا، من ظهور ياسمين وزوجها قائلة: "الحنية مطلوبه يا صوفيا والنبي ما تشوفلنا كريم عبد العزيز كده".

يذكر أن ياسمين أبو النجا هي ابنة نجلاء من زوجها الأول سيف أبو النجا الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا والذي كان قد قام بأحد الأدوار مع الفنانة الراحلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم".

وكانت ياسمين بعيدة عن الأضواء فترة طويلة، وترفض الظهور بالمناسبات الفنية، إلا أنها ظهرت مرات معدودة برفقة والدتها الفنانة نجلاء فتحي، وكان أغلبها في الفترة الأخيرة للرد على شائعات مرضها، ووقف التنمر على تغير شكل الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، وغالبا ما تجمعهما الحفيدة التي تقدم حفلات موسيقية بدار الأوبرا المصرية.

أما المخرج خضر محمد خضر، زوج ياسمين، فهو واحد من مؤسسي مهرجان الجونة منذ بدايته كفكرة في إقامة مهرجان هناك.





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