نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قبل قليل.. نجمة "العشق الممنوع" تضغط بيديها على أردافها وتستغني عن حمالة الصدر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٤ مساءً (دوت الخليج )

شارك فانز نجمة مسلسل العشق الممنوع بيرين سات، جمهورها قبل قليل بصور حديثة لها، عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وظهرت النجمة التركية في إحدى الصورتين وهي بفستان اسود مكشوف الصدر وبدون حمالة صدر، ويديها تضغط على أردافها من الخلف، فيما شعرها يتماوج على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية وناعمة تخطف الأنظار.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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أما الصورة الثانية فظهرت بيرين سات، فيها بفستان أبيض مكشوف الصدر وبشعر وردياً جذابا انسدلت خصلاته إلى الخلف.

وحازت هذه الإطلالة الجريئة والحديثة على إعجاب ومديح وغزل العديد من متابعي ومحبي نجمة مسلسل العشق الممنوع .

View this post on Instagram ???? @berenn_saat #berensaat #askimemnu A post shared by BErEn Saat (@berensaat618) on Oct 26, 2020 at 7:12am PDT

وكانت الفنانة بيرين سات، قد رفضت مؤخراً التعليق على الهجوم الكبير الذي تتعرّض له بسبب مشهدها الجنسي، ضمن مسلسلها "الهدية"، الذي عرض نهاية العام الماضي.

وامتنعت النجمة التركية في بداية الأمر، عن الرد على أحد الصحافيين الذي سألها حول المشهد الجنسي، وبعد ملاحقته لألتقاط أي صورة لها، منعته من تصويرها ثم أبلغته إنها راضية عن كل مشاهدها التي مرت بالعمل.

وفور حصول ذلك الصحفي على تصريح من بيرين سات، قال لموقع غيس التركي: بيرين كانت لطيفة لكنها لم ترغب بإجراء أي مقابلة وكانت مع صديقتها، واحترمت إرادتها وأخبرتني إنها سعيدة جدًا بالأصداء الرائعة التي يحققها العمل في تركيا.

وتابع: "ما فهمته منها إنها ليست نادمة على أي مشهد صورته، وذلك المشهد الجنسي يبدو إنها راضية عنه بشكل تام".

يذكر أن المسلسل الجديد للفنانة بيرين سات (عطايا) تصدر للموسم الثاني، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدةً عبر "نتفليكس" عالمياً، بعد ثلاثة أيامٍ فقط من بدء عرضه، إذ بدأ عرضه مساء الـ 10 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وحصل المسلسل الجديد للنجمة بيرين سات، المعروفة في الوطن العربي، بإسم "سمر" ، على المركز الثامن في قائمة المسلسلات التركية المعروضة ، لينافس مسلسلاتٍ عالمية مثل مسلسل "Lucifer" الذي يحظى بشعبيةٍ واسعة في العالم، كما حصل المسلسل على الأكثر مشاهدةً في لبنان.

وبعد هذه الأنباء أشاد الكثيرون باختيارات الفنانة التركية بطلة مسلسل "عطايا" ، مشيرين إلى أنها تعد من أذكى الفنانات باختياراتها، حيث انتظرت سنتين من بعد السلطانة "كوسيم" لتأتي بمسلسل "عطايا" وتحقق نجاحاً كبيراً لموسمين متتاليين، متوقعين أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل والذي أعلنت "نتفليكس" أنها بصدد تصويره، على ذات النسب وذات النجاح.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيرين سات، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام التي حظيت باهتمام واعجاب واسع من قبل الجمهور التركي والعربي، ومنها مسلسلات: العشق الممنوع ، فاطمة جول ، انتقام، السلطانة كوسيم ، وفيلم عالمي الخاص .

وبيرين سات من مواليد 26 فبراير 1984 في مدينة أنقرة التي شهدت مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالنجاح على المستوى الداخلي وعلى المستويين العربي والدولي.



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