وهو ملتصق بها.. كندة علوش تتغزل بعمرو يوسف أمام الجمهور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت النجمة السورية كندة علوش صورة جديدة لها من فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وظهرت كندة علوش في الصورة وزوجها الفنان المصري عمرو يوسف ملتصق بجسدها ويده اليمنى تحتضنها من الخلف في مشهد رومانسي خطف أنظار متابعيها .

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وعلقت النجمة السورية على هذه الصورة، متغزلة بعمرو يوسف بالقول: "بيدك اللي على كتفي أنا ممكن أواجه العالم ".

وظهرت علوش في اطلالتها الحديثة، مرتديةً فستاناً أسوداً مكشوف الصدر والكتفين، وتسريحة شعر جذابة انسدلت خصلاتها على كتفيها واجزاء من صدرها وظهرها المكشوفان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة كندة، مكياجا خفيفا ذو الوان هادئة مما زاد من جمال وتميز إطلالتها الساحرة لعقول متابعيها وجمهورها.

كما وضعت بعض قطع الإكسسوارات الجذابة على اناملها ومعصمي يديها ، التى تتناسب مع ظهورها اللافت في واحد من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة وعلى مستوى العالم.

https://www.instagram.com/p/CGzwSCGjJUf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGzwSCGjJUf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush) on Oct 26, 2020 at 6:37am PDT

وتلقت الإطلالة تعليقات كثيرة تنوعت بين تمنيات المتابعين للزوجين بدوام السعادة والتوفيق، وبين الإعجاب بالمشهد الرومنسي المميز الذي جمعهما ، أيضا بين التغزل بجمال وأناقة وانوثة النجمة السورية علوش.

بدأت النجمة السورية كندة علوش عملها في المجال الفني كمساعدة مخرج بالمسرح في عدد من الأعمال المسرحية، ومن بعدها عملت كمساعدة مخرج في أعمال سينمائية منها: في فيلم المهد للمخرج الهولندي هافال أمين، وفيلم حفلة للمخرج نبيل المالح.

وشاركت باعمال درامية مكثفة منها مسلسلات : الاجتياح، أشواك ناعمة، شغف، وعرفها الجمهور المصري لأول مرة من خلال دورها في مسلسل أهل كايرو، ثم في فيلم ولاد العم للمخرج شريف عرفة ، ومنذ 2009 ظلت تعمل بشكل متوازن بين مصر وسوريا .

والى جانب التمثيل أخرجت كندة علوش الفيلم الوثائقي في مهب الريح، الذي تناول معاناة العمال السوريين في لبنان، كما أعدت وساعدت في إخراج السلسلة الوثائقية "إغراء تتكلم" التي تتحدث عن النجمة السورية إغراء.



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