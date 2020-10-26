لجين عمران تقتحم ماراثون عرض الأرداف بحركة إغراء جريئة للغاية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٣ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت الإعلامية السعودية لجين عمران، في إطلالة إغراء جريئة للغاية، وصفها البعض بالفاضحة.

وتداول رواد موقع إنستغرام، مساء اليوم، الصورة الحديثة للجين عمران ، بشكل واسع ،وامطروها بعبارات وكلمات غزل وتحرش بشكل مباشر ومفضوح.

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يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من نشر الإعلامية السعودية للصورة التي تجمعها بشقيقها ، عبر خاصية الستوري على حسابها بموقع إنستغرام.

وظهرت فائقة الجمال لجين عمران، في الإطلالة بفستان لامعًا وضيقاً ومكشوف الصدر والذراعين، وبتسريحة شعر متفردة تدثرت بين جوانب صدرها .

واختارت الإعلامية عمران لهذه الإطلالة الجميلة والجريئة، ماكياج مثير للعيان ، ومنه أحمر الشفاة الذي بدأ لونه صاخب بعض الشيء .

وتعمدت بوضع يدها اليسرى ما بين خصرها وأعلى أردافها مع قليل من الأنحناء الجانبي الذي أبرز منحنياتها أكثر مما اعتاد الجمهور على بروزها.

وتحدث متابعون عن حركة الإغراء التي قامت بها لجين في هذه الصورة ، والمتمثلة بقبضها على خصرها واردافها، قائلين بأنها تعد أجرأ حركة تظهر فيها الإعلامية السعودية من بين كافة إطلالاتها السابقة.

وأمس شاركت لجين ، جمهورها عبر موقع إنستغرام بصورة حديثة لها، من فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، المقامة في الساحل الشمالي المصري.

وعلقت على اطلالتها تلك بالقول : "مساء الورد والفل من #مهرجان_الجونة_السينمائي ". مضيفة : "هذا اللوك كنت مختارته للافتتاح المهرجان يعني اليوم الأول ولكني ما لقيت أحد يعملي رفعة للشعر كون موديل الفستان ما يناسبه غير الشعر المرفوع".

وتابعت : "لذلك فضلت البسه صح في يوم ثاني عشان أعطيه حقه" معبرة في نفس الوقت عن شكرها الجزيل لمصمم فستانها الذي أطلت به ثاني يوم من فعاليات مهرجان الجونة.

وأشارت الإعلامية السعودية في ختام تعليقها الطويل ، إلى أنها نشرت بقية صورها الحديثة عبر الستوري بحسابها على موقع إنستغرام.

وظهرت لجين عمران، في هذه الإطلالة الأنيقة والمميزة، بفستان اسود بدون أكتاف وملتصق بجسدها ، خاصة من الصدر إلى الأرداف ، وبتسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى، مع قليل من المكياج. وحرص الجمهور على التفاعل مع اطلالة لجين بالإشادة والإعجاب والغزل، واكدوا أن الفستان الذي ارتدته جاء هادئا وجميلا وراقيا..

يأتي ذلك بعد تعرّض لجين عمران، لإنتقادات حادةٍ، بسبب إطلالتها الأخيرة عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، والتي ارتدت “قرطا ضخما” على اذنها.

وظهرت لجين، بإطلالة بيضاء، مرتدية فستانا باللون الأبيض يكشف ساقيها وذراعيها، عدا عن المجوهرات والنظارة، والقبعة التي اعتلت رأسها، وجميع القطع التي ارتدتها لجين، حسب مستخدمي إنستغرام، من تصميم دور أزياء عالمية.

وحمل انتقاد شقيقة الفنانة أسيل عمران، الكثير من التعليقات القاسية، عبر صفحات تتبع العديد من رواد السوشال ميديا التي تداولت صورة لجين، التي ركزت معظمها على فستانها المكشوف و"القرط" الذي وضعته على اذنها.

ومن ضمن التعليقات السلبية على إطلالة لجين، قالت مستخدمة “كذا اصبحتي تنافسي رانيا يوسف ومريم حسين " وكتبت أخرى :"الناس اللي يشترون قرط ضخم مو عشان أبرز الجمال عشان يتفاخروا".

كذلك أشار آخرون إلى أن لجين تعشق ارتداء الملابس المكشوفة ، وأنها دخلت مجال عرض الأزياء لهذا السبب .



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