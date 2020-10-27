آخر ظهور قبل وفاته .. شاهد ‘‘عزت الدوري’’ يوجه رسالة إلى ‘‘الشيخ الصباح’’ .. وهذا ما قاله عن ‘‘غزو الكويت’’ (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - توفي يوم الإثنين، أحد أبرز رجالات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عزت الدوري عن ٧٨ عاما .
والعام الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعزت الدوري، النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن غزو الكويت ويوجه فيه رسالة لأميرها.
ووفقا للتسجيل، اعتبر الدوري غزو الكويت خطأ كبيرا، ويتعارض مع عقيدة حزب البعث.
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وأوضح قائلا “قلنا ونقول اليوم إن احتلال الكويت يمثل خطأ مبدئيا واستراتيجيا وأخلاقيا، والسبب الأول لإدانتنا لهذا الموقف هو لأن احتلال الكويت يتنافى مع عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي”.
وأكد الدوري أن “الكويت لم تكن يوما جزءا من العراق”، مقدما اعتذاره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بشكل خاص، عن غزو بلاده.
وكان عزت الدوري (77 عاما) الرجل الثاني إبان حكم حزب البعث بقيادة صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، اختفى الدوري وأعلن الحزب الحاكم سابقا في العراق، أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب خلفا لصدام حسين بعد إعدامه في 2006.
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