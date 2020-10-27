نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فنانة شهيرة وفائقة الجمال تثير الرعب في مهرجان الجونة.. شاهد السبب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

أثارت الفنانة المعروفة أمينة خليل حالة من الرعب في مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا في مصر، وتنتهي فعالياته يوم الـ 31 من أكتوبر الحالي.

وفي التفاصيل وخلال إجراء خليل حوارا تلفزيونيا على هامش المهرجان كشفت بأنها أُصيبت بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق، وأنها عانت من بعض أعراضه، إلا انها شفيت منه تمامًا محذرة الناس من عدم أخذ الاحتياطات المطلوبة.

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وقد تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يتضمن تصريح الفنانة المصرية، مما أثار حالة من الجدل فور تداوله بسبب عدم ظهورها بالكمامة خلال اللقاء معتبرين أنه كونها أصيبت بالفيروس لا ينفي إمكانية تعرضها له مرة ثانية.

ويبدو أن إعلان الفنانة فائقة الجمال "أمينة خليل" إصابتها بكورونا في وقت سابق تناقلته بعض المواقع على أنه حديث؛ إذ إنها كتبت أن هذه المواقع نقلت أنها مصابة بالكورونا خلال تواجدها في الجونة؛ ما أثار حالة من الرعب بين زوار المهرجان.

بدورها خرجت أمينة خليل، بتصريح تكشف فيه أنها غير مصابة في الوقت الحالي بكورونا وأنها شفيت منذ زمن وتم استغلال إعلانها في بعض المواقع من أجل الترويج للخبر .

وقالت: " انا ماعنديش كورونا.. انا كان عندى كورونا فى أول الشهر.. لكن بعد 14 يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية.. ربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمدالله. ياريت نبطل اشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".

وكانت أمينة خليل أعلنت قبل مدة خطوبتها على المهندس عمر طه في حفل ضم أسرة العروسين وعدد محدود من اصدقائهما المقربين بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنانة المصرية أمينة خليل في التلفزيون مسلسل "ليه لاء" وتجسد فيه شخصية عليا التي تقرر الاستقلال بحياتها؛ ما يعرضها لأحداث كثيرة، ولاقى العمل ردود فعل واسعة ما بين الإيجابية بسبب فكرته وأداء خليل، وما بين السلبية الرافضة لفكرة العمل والترويج لبعض المفاهيم المرفوضة في المجتمع العربي بحسب منتقدي العمل.

أما في السينما فكان آخر أعمال خليل فيلم "توأم روحي" الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان حسن الرداد والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد آخر من النجوم.





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