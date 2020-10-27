نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كشفت حمالة الصدر.. نور عمرو دياب تطل على متابعيها بملابس ضيقة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٨ مساءً (دوت الخليج )

نشرت إبنة الفنان عمرو دياب "نور"، صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت ابنة الهضبة على صورها الحديثة قائلة: "صور شخصية تناسب المصعد السلفي ". مضيفة للتعليق شكل قلبين أحدهما باللون الأصفر والآخر باللون الاخضر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ياسمين صبري حامل بالشهر الثالث من أبو هشيمة

يسرا تشعل مسرح الجونة بـ «3 دقات» وترتمي بأحضان حبيب

بالفيديو.. الحشرات تجتاح قبر رجاء الجداوي وابنتها تكشف السر

بسروال ملتصق بجسدها.. شمس الكويتية تكشف بطنها وتبرز مفاتنها.. شاهد

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية التشهير بـ "ديب"

فنانة شهيرة وفائقة الجمال تثير الرعب في مهرجان الجونة.. شاهد السبب

قبل الشتاء.. أطعمة مهمة تحارب الإنفلونزا

تحذير من تناول مشروبات قليلة السكر "الدايت" والسبب!

بالفيديو.. نسرين طافش تعلن حملها بطفلين قبل زواجها

نادين نجيم تخرج عن طورها وترد على المتنمرين على إبنتها

ملابس نسائية ملطخة بالدماء.. سكان العراق يستيقظون على مشهد مرعب (صور)

إبنة السفير.. صراعٍ ثلاثي ينتهي بسقوط سانجار وأكين

ما حقيقة حمل نسرين طافش بتوأم؟.. شاهد كيف أنتفخت بطنها واردافها.. فيديو

بحمالة صدر فقط.. نسرين طافش تستعرض جسدها أثناء الاستحمام

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

وظهرت الشابة نور دياب ، في الصورة الأولى ببنطلون وجاكت باللون الأصفر، مع حمالة صدر مكشوفة للعيان تحت الجاكت، وإحدى يديها خلفها والأخرى ممسكة بالهاتف المحمول أمام وجهها.

أما في الصورة الثانية فظهرت إبنة الفنان عمرو دياب، ببنطال ضيق وجاكت باللون الأخضر مع حمالة صدر سوداء مكشوف اجزاء منها.

واختارت لإطلالتها مكياج بألوان هادئة أبرزه كان أحمر شفاة نيود مع كحل عيون سموكي ، وتسريحة شعر بسيطة تركت خصلاتها البنية للخلف وارتدت فوقها توكة باللون الأزرق.

وحظيت هذه الإطلالة على العديد من التعليقات والرموز التعبيرية المعبرة عن إعجاب المتابعين بنور عمرو دياب وبظهورها الجديد.

https://www.instagram.com/p/CG2Q_EPBqIm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG2Q_EPBqIm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Noora Diab (@nooradiab) on Oct 27, 2020 at 6:01am PDT

ويشار إلى أن كنزي أخت نور دياب، نشرت في وقت سابق عبر خاصية القصص المصورة "الستوري" على حسابها بموقع إنستغرام، فيديو جمعهما في مرة نادرة وأظهر الانسجام بينهما.

ويذكر أن شيرين والدة نور لفتت الأنظار في وقت سابق، بعدما نشرت على حسابها الخاص بموقع إنستغرام صورة قديمة لنور، حين كانت طفلة صغيرة وعبّرت من خلالها عن اشتياقها إليها وكتبت: "وحشتيني يا نينو".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام