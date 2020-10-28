نشكركم على قرائتكم خبر شاهد"3"صور.. نشرها القيادي الحوثي " حسن زيد " في العام 2017م واعاد نشرها مجدداً " بشكل مفاجئ قبيل اغتيال بأيام قليلة ! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نشر المستشار القانوني البارز " فتحي العسيلي " صورا لمنشورات نشرها القيادي الحوثي البارز " حسن زيد " على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الإجتماعي " فيسبوك " في العام 2017م قبيل ان يعيد نشرها مجددا خلال الأيام القليلة الماضية السابقة لاغتياله الذي حدث يوم أمس بصنعاء . وتبرز المنشورات مواقف للقيادي المغدور عبر عنها بالكثير من "التورية" لتجاوزات قيادة جماعة الحوثي وهو مايراه المستشار العسيلي الا أن الللافت ان اثنين من توقيت نشر اثنين من المنشورات كان في شهر نهاية شهر اكتوبر العام 2017م اي قبل أكثر من شهرين من اغتيال الرئيس الراحل "صالح" الذي حرض " حسن زيد" على قتله ووصفه "برأس الحنش " الذي يجب قطعه. جديد أخبار دوت الخليج:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد"3"صور.. نشرها القيادي الحوثي " حسن زيد " في العام 2017م واعاد نشرها مجدداً " بشكل مفاجئ قبيل اغتيال بأيام قليلة ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.