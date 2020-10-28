السعودية : الإعلان عن نسب جديدة للتوطين ”السعودة” في هذه المهن

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت السلطات السعودية يوم الثلاثاء عن نسبة توطين جديدة ضمن خطط السلطات لزيادة الوظائف للمواطنين.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن زيادة جديدة بنسبة 3% في نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”. جديد أخبار دوت الخليج: وبحسب الوزارة فإن هذا القرار يأتي حرصاً على تحفيز المنشآت بـ توطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة.

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