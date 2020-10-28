نشكركم على قرائتكم خبر شاهد أول فيديو للحظات الأولى بعد إغتيال القيادي الحوثي حسن زيد في جسر حدة بالعاصمة صنعاء.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تدول نشطوان في مواقع التواصل مقطع فيديو رصده محرر موقع ’’سمابرس‘‘، يظهر اللحظات الأولى يعد اغتيال وزير الشباب والرياضه في حكومة الحوثيون حسن زيد في جسر حدة بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر لـ’’سمابرس‘‘ بانه تم تصفية حسن زيد بسبب رفضه قدوم السفير الايراني الى صنعاء، فتمت تصفيته. جديد أخبار دوت الخليج:

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