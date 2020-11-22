مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة 19 عبر قناة FOX

أنقرة/دوت الخليج الاقتصادية

نقدم لكم متابعين موقعنا الاخباري المتميز دوت الخليج الاقتصادية .مسلسل أطرق بابي.اطرق بابي

نجحت الدراما التركية نجاحا كبيرا في الوطن العربي، وذلك من خلال تقديمها العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، كذلك أيضا نوعية الدراما المقدمة متنوعة، لذلك نجد متابعة للعديد من المسلسلات التركية، أما بالنسبة للمسلسلات الأكثر اقبالا فهي المسلسلات الرومانسية، وذلك لتفوق الكاتب على نفسه في المادة التي يقدمها، حيث لمست مشاعر الملايين، كذلك أيضا اتقان فريق العمل تمثيل ادواره مما أعطى مصداقية كبيرة للعمل، ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل أنت أطرق بابي، والذي نجح بشكل كبير فور عرض أولى حلقاته.

مسلسل أنت أطرق بابي

مسلسل أن أطرق بابي هو مسلسل تركي يندرج تحت قائمة المسلسلات الدرامية الاجتماعية، حيث يجمع بين الدراما الرومانسية والاجتاعية كذلك أيضا نجد حس الفكاهة في العمل، يتناول مسلسل قصة شاب من عائلة عريقة وفتاة من عائلة متوسطة، حيث تظطر الظروف كلاهما لأن يقوموا بتمثيل أنهما خطيبيين، ومن ثم تتحول القصة إلى حقيقة، ويقع سركان بطل العمل في غرام ايدا بطلة العمل.

أبطال مسلسل أنت أطرق بابي

يضم مسلسل أنت أطرق بابي مجموعة من ألمع النجوم بتركيا ومنهم :-

كرم بورسين في دور ساركان.

هاندا اريتشل في دور ايدا.

بيجي اونال في دور سيلين.

انيل الترا في دور انجين.

موعد عرض مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة 19

يتم عرض مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة التاسعة عشر من خلال قناة فوكس التركية، وذلك يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت تركيا، وقد تم تغيير الموعد ابتداء من الاسبوع الجاري ليتم استبدال يوم السبت بدلا من الاربعاء، كذلك يتم اعادة عرض المسلسل عبر شبكة الانترنت من خلال موقع قصة عشق.

قامت قناة فوكس تي في التركية منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل انت اطرق بابي الشهير، وسوف يستمر عرض الحلقة لمدة ياعتين كاملتين.

تردد قناة فوكس تي في

القمر: نايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

المصدر : https://medadpress.com/?p=2311