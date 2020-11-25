فيديو خالد يوسف الجديد +18 فيديو منى فاروق وشيماء الحاج الأصلي HD الفيديو الكامل لمني فاروق بدون حذف...

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الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ، لم تبديا حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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