شاهد: فيديو منى فاروق يجتاح مواقع التواصل بأجزاء جديدة

ما زالت الفضائح تلاحق المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، خاصة بعد ظهور فيديو منسوب إليه مع الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، وبأجزاء جديدة متداولة.

وتم تسريب فيديو إباحي للمخرج المصري خالد يوسف، مع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، تجاوزت مدته 22 دقيقة، كما حصل الجهاز الأمن المصري على تلك الفيديوهات بعد سرقة الحاسوب الخاص بالبرلماني، حيث عثر على أكثر من 11 فيديو إباحي للبرلماني مع فنانات شهيرات. حسب موقع "الشبكة العربية"

وحسب الموقع ذاته، فإن البرلماني خالد يوسف يجري عدة محاولات لوقف تلك التسريبات الفاضحة، التي تهدد مسيرته السياسية وحياته الأسرية التي شهدت خلافات عدة بعد تسريب صورة له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجهما في مرحلة سابقة.