خالد سرحان يعلن تضامنه مع منى فاروق: «كلنا بنغلط»

حرص الفنان خالد سرحان على مساندة الفنانة منى فاروق، في الأزمة التي تمر بها في الوقت الحالي، متحديًا كل الانتقادات والهجوم والجدل الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

ونشر "سرحان"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تغريدة كتب فيها: "معلقتش على الترند اللي الجميع راكبه اليومين دول وهو تسريبات فيديو منى فاروق وشيما الحاج.. لكني قررت أكتب البوست دا كأول وآخر حاجة هتكلم بيها في الموضوع دا .. طبعًا الموضوع كبر جدًا».

وأضاف خالد في منشوره: "ويقروا الأخبار عن الموضوع ده دون أي احترام للإنسانيات ولا للدمار اللي هيسببه الخبر للبنت ولعائلتها واللي حواليها.. البنت غلطت واعترفت.. مهما كان غلطها كبير أو صغير.. كانت متجوزة عرفي فعلًا أو لأ.. كانت تحت تأثير الخمرة أو لأ.. ففي الأول والآخر هو خطأ وهي اعترفت بيه ومأنكرتش وواجهته وندمانة وبتترجى الناس كمان تستر عليها».

وتابع: "المسيح لما جابولو بنت زنت وقالوا له أحكم فيها علشان يختبروه ويوقعوه في الكلام قال كلمة في منتهى العبقرية.. من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولًا بحجر.. وبتدأت الناس تمشي ليييييه ؟.. لأنك أنت وأنا وأنتي وهيا وكلنا بنغلط بس الفرق إن منى أو شيما اتصورت وكلنا شاركنا ف نهش لحمها على العام وتريقة وكلام قاسٍ".

وأردف: "محدش سأل نفسه سؤال : كام واحد في مصر بيتحرش بس ربنا ساتره !!.. بيتقصص عورات الناس بس ربنا ساتره !!.. بيغتاب وبيهتك عرض الناس في بيوتها بس ربنا ساتره !!.. بيسرق في شغله بس ربنا ساتره !!.. بيشهد زور وبينافق بس ربنا ساتره !!.. كل دي أفعال لا تقل عن اللي عملته منى أو شيما..".

وأنهى الفنان خالد سرحان حديثه قائلًا: "يبقى نسكت ونستر.. وكفاية بقى كلام في الموضوع ده لأن لو جالك يوم واتحطيت في موقف فضيحة زي كدا أنت ممكن تموت من الضغط النفسي اللي هتتحط فيه.. انتوا مش ملايكة ماشيا على الأرض.. لأن ببساطة كلنا بنغلط واحد اتفضح والتاني لسه.. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. متضامن مع منى فاروق و شيما الحاج".

لم يكن خالد سرحان، هو الأول الذي يتضامن مع الفنانة منى فاروق، فسبقه الفنان ياسر جلال، والشابة هاجر الشرنوبي، والفنان محمود متولي، مؤكدين على دعمهم الكامل لها في أزمتها، بعد تعرضها هي والفنانة شيما الحاج لتهمة التحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.