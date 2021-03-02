منى فاروق تتجاهل "فيديو الرقص" المنسوب لها بإطلالة جديدة.. وأدمن صفحتها: لن ترد

نشرت الفنان الشابة منى فاروق، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "فاروق" مرتدية فستان أسود، متوسط الطول، من قطعتين، منقوش قليلًا، مع تسريحة شعر قصيرة وحذاء رياضي، دون التعليق عليها فقط مصحوبة بـ "إيموشن قلوب"، ولم تغلق الفنانة التعليقات أمام متابعيها.

الأمر الذي استفز جمهورها، وبدأوا بسيل من التعليقات حول "فيديو منسوب لها"، ومنتشر على "فيس بوك"، حتى أن بعضهم وضعوا لقطات من المقطع بالتعليقات.

وحاولت "هُن" التواصل مع الفنانة التي رفضت الرد على المكالمات الهاتفية، وبالتواصل مع "أدمن" صفحتها الرسمية، أكد أنها لن ترد على صحفيين في الوقت الحالي.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، أمس، مقطع فيديو "فاضح" على حد وصفهم ظهرت فيه منى، بصحبة الفنانة شيماء الحاج، وهما بملابس شبه عارية ويرقصان بشكل جريء.

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