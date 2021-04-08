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متع عينك .. عروسة نسيت عريسها واكلت الجو من راقصة شهيرة برقص بلدي جرئ

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بيروت - ثريا شاهين - أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

 


فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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