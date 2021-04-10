شاهد – تسريب فيديو خالد يوسف ورنا هويدي كاملاً

بيروت - أسيل الاحمر - تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انصرفوا لنشاطات تخص خالد يوسف، مقطع فيديو إباحي للمذيعة المصرية رنا هويدي مع المخرج المصري خالد يوسف.

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سارعت إدارة موقع الفيسبوك إلى حذف المقطع بعد ساعات قليلة من انتشاره، خصوصاً وأنه يعتبر اخترقاً للخصوصية، وتمنع إدارة الشبكة الاجتماعية الترويج لمثل هذه الفيديوهات.

حتى الآن لا تزال رنا داخل محبسها على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها بالترويج لفعل فاضح من خلال ظهورها في مقاطع إباحية.