اوقات الصلاة في تونس .. امساكية رمضان 2021 تونس

امساكية رمضان 2021 تونس .. امساكية رمضان 2021 تونس .. اوقات الصلاة في تونس .. اوقات الصلاة في تونس

تدور عمليات البحث الهائلة على جوجل كروم حول اوقات الصلاة في تونس خلال أيام شهر رضان المبارك اضافة الى امساكية رمضان 2021 في تونس والتي تحتوي على مواعيد صيام وافطار المسلمين هنالك .

وينقل لمن موقع دوت الخليج الاخباري خلال هذا المقال العاجل أوقات جميع الصلوات بدءا من صلاة الفجر وحتى التراويح داخل الامساكية التي سنضعها لكم في الاسفل .

وتستمر عمليات البحث عن امساكية رمضان 2021 في معظم أنحاء العالم ,حيث ينتظر معتنقي الديانة الاسلامية هذا الشهر المبار والفضيل لبتعبدوا فيه الى الله ,في أوقاته المباركة كالعشر الاواخر وليلة القدر.

ومن حرصنا على تلبية طلبكم وفرنا اليكم مواقيت ومواعيد الصلاة ابتداءا من الكويت في شهر رمضان 2021.

التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء

عرض مواقيت الصلاة بصيغة 12 ساعة ( مساءً وصباحاً )

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1 رمضان

2021-04-13 04:17 05:46 12:16 15:56 18:47 20:17

2 رمضان

2021-04-14 04:15 05:45 12:16 15:56 18:48 20:18

3 رمضان

2021-04-15 04:14 05:43 12:16 15:56 18:49 20:19

4 رمضان

2021-04-16 04:12 05:42 12:16 15:56 18:50 20:20

5 رمضان

2021-04-17 04:10 05:41 12:15 15:56 18:51 20:21

6 رمضان

2021-04-18 04:09 05:39 12:15 15:56 18:51 20:22

7 رمضان

2021-04-19 04:07 05:38 12:15 15:56 18:52 20:23

8 رمضان

2021-04-20 04:06 05:37 12:15 15:56 18:53 20:24

9 رمضان

2021-04-21 04:04 05:36 12:15 15:57 18:54 20:25

10 رمضان

2021-04-22 04:03 05:34 12:14 15:57 18:55 20:27

11 رمضان

2021-04-23 04:01 05:33 12:14 15:57 18:56 20:28

12 رمضان

2021-04-24 04:00 05:32 12:14 15:57 18:56 20:29

13 رمضان

2021-04-25 03:58 05:31 12:14 15:57 18:57 20:30

14 رمضان

2021-04-26 03:57 05:30 12:14 15:57 18:58 20:31

15 رمضان

2021-04-27 03:55 05:29 12:13 15:57 18:59 20:32

16 رمضان

2021-04-28 03:54 05:27 12:13 15:57 19:00 20:34

17 رمضان

2021-04-29 03:52 05:26 12:13 15:57 19:01 20:35

18 رمضان

2021-04-30 03:51 05:25 12:13 15:58 19:01 20:36

19 رمضان

2021-05-01 03:49 05:24 12:13 15:58 19:02 20:37

20 رمضان

2021-05-02 03:48 05:23 12:13 15:58 19:03 20:38

21 رمضان

2021-05-03 03:47 05:22 12:13 15:58 19:04 20:39

22 رمضان

2021-05-04 03:45 05:21 12:13 15:58 19:05 20:41

23 رمضان

2021-05-05 03:44 05:20 12:13 15:58 19:06 20:42

24 رمضان

2021-05-06 03:43 05:19 12:12 15:58 19:06 20:43

25 رمضان

2021-05-07 03:41 05:18 12:12 15:58 19:07 20:44

26 رمضان

2021-05-08 03:40 05:17 12:12 15:58 19:08 20:45

27 رمضان

2021-05-09 03:39 05:16 12:12 15:59 19:09 20:47

28 رمضان

2021-05-10 03:37 05:15 12:12 15:59 19:10 20:48

29 رمضان

2021-05-11 03:36 05:14 12:12 15:59 19:10 20:49

30 رمضان

2021-05-12 03:35 05:14 12:12 15:59 19:11

المصدر : https://medadpress.com/?p=419