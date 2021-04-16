متع عينك .. مي عمر جنت الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة مي عمر متابعيها بإطلالة جذابة، وذلك من خلال ما نشرته عبر موقع “إنستجرام”.

وظهرت مي بكارديجان طويل باللون البني، مزود بأكمام، ومزينا ببعض النقوشات، ونسقت أسفله جامبسوت باللون الأسود، كما يتميز بوجود حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياج ناعم، واختارت أن تترك خصلات شعرها المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود.

وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، ونظارة شمسية.

وأثارت الهدية التي قدمها الفنان المصري أمير كرارة “غفران”، إلى زوجته “جليلة” التي تجسدها الفنانة مي عمر، في عيد ميلادها، في الحلقة الأولى من مسلسل “نسل الأغراب” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنح كرارة إلى مي حقيبة وصفها بعض المتابعين بـ”شنطة علي بابا” وكانت مليئة بالمصوغات الذهبية تحتوي على عشرات الأساور الذهبية، بالإضافة إلى عقد كبير من الذهب أطلق عليه أمير اسم “الاخطبوط” نظراً لكبر حجمه، وذلك للتعبير عن حبه لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من هدية أمير كرارة لمي عمر، مؤكدين أن هذه الهدية ثمينة جداً، ويمكنها أن تساهم في زواج أكثر من شاب، كما لم تخل التعليقات من السخرية لكثرة الذهب الذي تم منحه هدية لمي، ومن أبرز التعليقات قالت إحدى المتابعات: “أمير كرارة في المسلسل جايب لمي عمر بتاع طن دهب كده هدية عيد ميلادها”.

فيما نشر آخرون صورة لأحد لاعبي كمال الأجسام أثناء تمرين عضلات الرقبة، قائلاً: “مي عمر وهي بتتمرن عشان تلبس العقد اللي جابهولها أمير كرارة”.