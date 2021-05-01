مبلغ طائل لصورة (فتاة الكوارث) الأمريكية البالغة 21 عام

1 مايو 2021 0 مشاهدةآخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 2:55 مساءً

منوعات – دوت الخليج اليوم بادلت شابة تدعى بصغرها “فتاة الكوارث” صورتها وهي صغيرة أمام ما يقرب النصف مليون دولار. وحظيت الفتاة زوي روث بشهرة واسعة عبر مواقع السوشيال الميديا بعدما أذيعت صورتها وهي تبلغ من العمر 4 سنوات والتي برزت خلالها تبتسم بخبث بينما تحترق أحد المباني. وتبلغ روث من العمر 21 عام ,حيث ذكرت وكالات عالمية أن الفتاة تلك باعت الصورة بمبلغ 473 ألف دولار مؤخرا. واعتبر رواد التواصل الاجتماعي ,تلك الصورة تعبيرا لأي شيء كارثي ,حيث تداولت الصورة بكثرة وبشيوع لم تحصده أي لقطة من قبل . وتدور حكاية تلك الصورة حول حادث وقع عام 2005, أي قبل ما يقارب الـ 16 عام ,كان أحدهم قد أشعل مبنى خاص به من أجل ازالته بالكامل في أحد الولايات الأمريكية تحديدا بكارولاينا الشمالية ,فيما التقطت روث التي ذهبت برفقة والدها للمشاهدة ,صورة للذكرى. المصدروكالات المصدر : https://medadpress.com/?p=754

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