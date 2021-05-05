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اتفرج بأدب .. رانيا يوسف هتفرجك على البتلو البلدي

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بيروت - ثريا شاهين - أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي نشر صور جريئة للنجمة المصرية رانيا يوسف كانت ثد شاركتها مع جمهورها في صيف 2020

 

حيث ظهرت يوسف بالمايوه الأبيض وغطت مفاتنها وأجزاء حساسة من جسمها بالكاش مايوه مع نظارات شمسية سوداء اللون

 

ودائمًا ما تحب رانيا أن تلفت الأنظار إليها من خلال إطلالتها الجريئة، مايعرضها لانتقادات قوية من المتابعين.

رانيا يوسف فرجتنا على البتلو البلدي : شوف بس بأدب

رانيا يوسف

وكانت الفنانة المصرية، رانيا يوسف أثارت الجدل قبل يومين بإحدى إطلالاتها الجريئة، رغم غيابها عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

 

ونشرت رانيا يوسف صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً، تبين أنه ذلك الذي أثار الجدل عندما ارتدته لحضور فعاليات مهرجان الجونة الذي أقيم أخيراً.


فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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