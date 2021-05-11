اتفرج .. لورديانة اكتسحت صافيناز بالحركة دي : شوف عملت ايه

بيروت - ثريا شاهين - عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام”، قررت الراقصة البرازيلية لوردينا وقف نشر فيديوهاتها الخاصة بالرقص الشرقي احتراماً لشهر رمضان المبارك، وكتبت عبر خاصية الستوري: “إلى معجبيني وأصدقائي المسلمين، احترامًا لشهر رمضان الكريم، أنا مش هنشر أي فيديوهات رقص.”، ولاقى قرار الراقصة البرازيلية رواجا واسعا بين المتابعين، الذين عبروا عن إحترامهم لقرارها.

يذكر ان الراقصة لوردينا كانت قد حصلت على شهرة واسعة جعلتها من الراقصات الأجنبيات البارزات في مصر، بعد ظهورها بوصلة رقص في مركز تجميل، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل، كما رقصت لوردينا على أنغام مهرجان “انتي معلمة” التي قدمها المطرب الشعبي حمو بيكا.

لوردينا راقصة برازيلية، ثلاثينية، تهتم بالرقص الشعبي، وتعيش في مصر، وقامت بتأسيس قناة خاصة بها على اليوتيوب كما أنها تملك مؤسسة لتعليم الرقص الشرقي، كما انها ترقص في الأعراس والأفراح بمقابل مادي، وخلال فترة قصيرة من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغ عدد متابعيها على الانستقرام أكثر من 53 ألف متابع.