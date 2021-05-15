شاهد – سما المصري وليلة الدخلة وما علاقتها بها

بيروت - أسيل الاحمر - تشجع الرقاصة المصرية سما المصري فريق الأهلي المصري لا فريق الزمالك، واليوم تم تأجيل المباراة بين الفريقين لأسباب لم تعلن عنها، لكنها أرادت اغاظة كل من يشجع الزمالك.
ونشرت فيديو ظهر فيه الممثل المصري أحمد حلمي يرتدي البلوزة الحمراء، وقالت: “طب شحط محط خد فوق وتحت…دا حالي النهارده بنفس الفانله الحمرا دي بعد قرار الأهلي وبيبو النااار.. هنستني ظروف العروسه تخلص وبعدين نعمل الدخله علطول…مفيش حد ابن حلال يسرب لنا جواب الأمن بتأجيل المباراه عشان مانظلمش العروسه ياجدعان ولا ايه”
لم نفهم ما علاقة ليلة الدخلة بمباراة الأهلي والزمالك، وماذا قصدت بها سما.
وكانت، البارحة، أعلنت أنها ستعتبد عن السوشيال ميديا وعن جمهورها، لكنها عادت اليوم وكأنا لم تقل شيئًا.
15 مايو 2021
آخر إحصاءات حالات كورونا في الوطن العربيإقرأ المزيد
14 مايو 2021
قصف اسرائيلي على الاراضي السورية بمحاذاة الهرمل اللبنانية
13 مايو 2021
طائرات إسرائيلية تحلق فوق جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل
إعلام العدو يقول ان الصواريخ سقطت في اماكن مفتوحة شمال فلسطين المحتلة بينما جيش العدو الصهيوني يقول ان الصواريخ سقطت في البحر
الصواريخ التي أطلقت نحو شمال "إسرائيل" مصدرها محيط مخيم الرشيدية في صور
جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان تجاه فلسطين
وسائل إعلام إسرائيليّة: إطلاق صاروخ من لبنان وسقوطه في منطقة شلومي ولا إصابات
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع على علو متوسط في هذه الأثناء
الإعلام الإسرائيلي: هجوم صاروخي على منطقة الجليل شمال "إسرائيل" انطلق من لبنان