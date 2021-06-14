شاهدوا منى الغضبان مدافعة عن نفسها: كنت زوجة خالد يوسف عرفيا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 02:40 مساءً -

يبدو أن مشكلة الفيديوهات الإباحية المسربة للمخرج خالد يوسف لن تنتهي، فبعد فيديو منى فاروق وشيما الحاج، ظهر فيديو آخر للمخرج السينمائي مع سيدة أعمال تدعى منى الغضبان.

ألقت قوات الأمن القبض على منى الغضبان، التي أكدت في التحقيقات أنها كانت متزوجة من خالد يوسف عرفيا عام 2015، مشيرة إلى أنها لا تعرف من وراء تسريب الفيديو بحسب موقع صحيفة “الوطن”.

وقررت النيابة حبس منى الغضبان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت منى فاروق وشيما الحاج أقرتا بأنهما تزوجتا من المخرج خالد يوسف زواجا عرفيا، وأكدتا أنهما سلما العقود للنيابة في التحقيقات على خلفية انتشار الفيديو الإباحي