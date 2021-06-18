بصدر عريان – نسرين طافش تتحدى كيم كاردشيان في حمام السباحة

بيروت - ثريا شاهين - قامت النجمة نسرين طافش بنشر صور جديدة لها من جزر المالديف عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل انستغرام. حيث ظهرت في الصور وهي تتناول وجبة الفطور من داخل حمام السباحة، الامر الذي ابهر الجمهور.

شاركت نسرين طافش في مسلسل “المداح” بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر ونجوم اخرون، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري. إنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، إخراج أحمد سمير فرج.