حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في غزة

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اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عامـ حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا قي المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتنبأت دائرة الأرصاد أن تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد يوم الجمعة، لذا يكون الجو، صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1080