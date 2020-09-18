أقوى عروض اليوم الوطني 90 هايبر بنده السعودية الأسبوعية المميزة عروض “9ريال”

أجدد عروض اليوم الوطني 90 هايبر بنده السعودية المميزة، إحتفالًا بالعيد القومي للمملكة السعودية، والذكرى 90 لتأسيس المملكة وتحولها من دولة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، يقدم هايبر بنده أقوى عروض “9 ريال” المميزة للإحتفال بذكرى اليوم الوطني 90 للعام 1442-2020، وفي التالي أقوى عروض بنده الأسبوعية بداية من اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 والموافق يوم 28 محرم 1442، وتمتعوا بكافة العروض التوفيرية، والصيدات المميزة والتخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف، بالإضافة لمنتجات العناية الشخصية بأسعار مميزة.

عروض اليوم الوطني 90 هايبر بنده السعودية الأسبوعية

يقدم هايبر بنده أقوى العروض الأسبوعية ومهرجان “9 ريال”، بالإضافة للتخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية وجميع لوازم وإحتياجات المنزل العصري، وإليكم أجدد عروض بنده السعودية:

شبيهة قشطة جولدن 5 قطع بسعر 9 ريال سعودي.

2 مجموعة مياه نستله بسعر 9 ريال سعودي.

3 كيلو طحين فاخر بسعر 9 ريال سعودي.

200 جرام ثوم صيني بسعر 9 ريال سعودي.

2 علبة جبنة كريمي وزن 500 جم بسعر 9 ريال سعودي لفترة محدودة.

قطع سلمون ستيك سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري مفروم بسعر 23.95 ريال سعودي.

عروض بنده مهرجان “9 ريال” لليوم الوطني 90

تستمر عروض بنده السعودية خلال اليوم الوطني 90 للملكة السعودية 1442، وتنتهي العروض في اليوم 28 سبتمبر 2020 والموافق يوم 5 صفر 1442، ومن أبرز عروض مهرجان “9 ريال” الذي يقدمه هايبر بنده لعملائه:

برطمان بنده كريمة البندق والكاكاو 350 جم بسعر 9 ريال سعودي.

3 قطع لحم التونا الخفيف لايت بسعر 9 ريال سعودي.

2 طبق أجنحة دجاج الوطنية طازجة بسعر 9 ريال سعودي.

2 كيلو تفاح أحمر تشيلي بسعر 9 ريال سعودي.

كيلو عدس أحمر بسعر 9 ريال سعودي.

عبوة ايس كريم “كواليتي” وزن 500 جرام بسعر 9 ريال سعودي.

500 جم زبدة غير مملحة بسعر 9 ريال سعودي.

لبنة تركية بوزن 275 جرام بسعر 9 ريال سعودي.

براتا ماركة السنبلة 400 جرام بسعر 9 ريال سعودي.

ذرة حلوة من بنده 400 جرام بسعر 9 ريال سعودي.

رقم خدمة عملاء هايبر بنده السعودية

يمكنكم التواصل مع مركز رعاية العملاء الخاص بهايبر بنده على الرقم: 920027707، والذي يتيحه هايبر بنده في السعودية لجميع المواطنين، وذلك في حالة إستقبال طلبات العملاء أو لتقديم الشكاوى والمقترحات، والإستعلام عن مواقيت العمل، ويمكنكم الاستفسار عن كافة التفاصيل حول توفر المنتجات، وعروض العيد القومي للمملكة السعودية من هايبر بنده.

تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض اليوم الوطني السعودي 90، وعروض متاجر السعودية في الذكرى 90 لتأسيس المملكة، والمزيد من التخفيضات والخصومات على أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة للأجهزة والشاشات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وتمتعوا بالعروض وفاعليات اليوم الوطني بالمملكة السعودية.