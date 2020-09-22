تداول أرامكو والاستعلام عن سعر سهم ارامكو

تداول أرامكو والاستعلام عن سعر سهم أرامكو؛ حيث أن سهم أرامكو دائماً ما تهتم به ويشغل محركات البحث بالشركات الاستثمارية الكبري والصغري بالمملكة العربية السعودية، فقد مر سهم أرامكو بالكثير من التغيرات بالصعود والنزول في سعر الأسهم منذ أن بدأت الشركات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية في طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب في سوق المالية للأسهم في كافة أنحاء المملكة، فقد نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري “موقع ثقفني” كيفية شراء الأسهم المعروضة للتداول، وسعر السهم الواحد في الشركة، ونصيب الفرد من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

تداول أرامكو

شركة أرامكو هي في الأصل شركة عالمية تأسست عام 1933 ميلادياً، وتعتبر أكبر شركة عالمية من قيمتها السوقية والتي بلغت حوالي 781 مليار في عام 2006 ميلادياً، وهي شركة سعودي وطنية تعمل في التنقيب وفي مجالات البترول والغاز الطبيعي والأعمال المتعلقة بذلك والشحن والتسويق، وعرف أرامكو عام 1944 وهذا الاسم هو اختصاراً لشركة النفط العربية الأمريكية.

تقع شركة أرامكو في الساحل الشمالي للخليج العربي ، وتمتلك ما يبلغ حوالي خمسة عشر في المائة من احتياطي النفط في العالم أي ما يقدر بحوال 265 مليار برميل، وحوالي 288 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم.

كيفية شراء سهم أرامكو

أعلنت شركة أرامكو عبر الموقع الرسمي الخاص بها للمواطنين السعوديين والغير سعوديين الراغبين في الاستثمار وشراء أسهم أرامكو للمساهمة فيي اكتتاب أسهم الشركة، كما حددت طريقة شراء الأسهم المطروحة من قبل الشركة في عدة خطوات تتم كالتالي:

أولاً ما يجب فعله هو امتلاك المواطن الراغب في شراء الأسهم امتلاك حساب مفعل وساري في بنك من البنوك الخاضعة لشركة أرامكو، وهما عدة بنوك في المملكة العربية السعودية هما:

مصرف الراجحي بنك ساب بنك سامبا البنك الأهلي التجاري بنك الرياض البنك العربي مصرف الإنماء بنك البلاد بنك الجزيرة البنك الأول البنك الفرنسي البنك الاستثماري