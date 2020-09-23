عروض كارفور اليوم الوطني السعودي 90 وتمتع معنا بأقوي العروض

عروض كارفور اليوم الوطني 90 هو أمر يهم جميع المواطنين والمواطنات في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية و حيث يقدم كارفور أقوي العروض وأفضل الخصومات علي جميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والأسماك والملابس والأجهزة الكهربائية والجولات وغيرها .. وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 في مختلف الفروع الخاصة يها داخل المملكة وذلك ابتداء من 6 من صفر 1442 هجرية الموافق 23 من سبتمبر 2020 ميلادية وحتي يوم 19 من صفر 1442 هجرية الموافق 6 من أكتوبر القادم 2020 ميلادية.

يمكنك أيضاً مشاهدة: عروض اليوم الوطني السعودي المختلفة علي الأجهزة الكهربائية المختلفة والجوالات وغيرها.

بمناسبة اليوم الوطني 90 يقدم كارفور السعودية اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر أقوي العروض علي المنتجات الغذائية الضرورية لأي منزل ولمدة 4 أيام وهي كالتالي:

كيك انجليزي بالفستق 29,95 ريال سعودي بدل من 39.95 ريال .

كيلو سمك القاروص 19.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بدون عظم بسعر 24.90 ريال سعودي بدلاً من 44.90 ريال .

كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 18.90 ريال سعودي بدلاً من 29.90 ريال .

موبايل جالاكسي نوت 20 بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً 3999 ريال .

موبايل أيفون 11 برو بسعر 4549 ريال سعودي بدلاً من 5499 ريال وفر 950 ريال سعودي.

أي تي شيرت رجالي أو نسائي بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال .

فستان بناتي “أنا احب السعودية” 25 ريال سعودي.

عروض كارفور جدة/ المدينة المنورة

بمناسبة اليوم الوطني 90 يقدم كارفور جدة / المدينة المنورة اقوي العروض ابتداء من اليوم 6 من صفر 1442 هجرية وهي كالتالي:

مسحوق غسيل تايد 7 كيلو 42.95 ريال سعودي بدلا من 103 ريال وفري 60 .05 ريال .

جنات أزر كالوزر مصري بسعر 12.50 ريال بدلاً من 25.50 ريال سعودي.

أزر زمردة هندي بسمتي 10 كيلو بسعر 49.95 ريا لسعودي بدلاً من 81.95 ريال ووفري 32 ريال .

زيت عافية ذرة 2.9 لتر بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال .

زيت سيرين 1.5 لتر بسعر7.95 بدلاً من 10.95 ريال .

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 90 يقدك كارفور المنطقة الشرقية اقوي العروض وأفضل الخصومات علي المنتجات الغدائية والأجهزة الكهربائية وشاشات العرض ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر 2020 ميلادية والموافق 6 من صفر 1442 هجرية و آلتي تناسب جميع الفئات في المملكة فقط في كارفور.