إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

جددت سلطة الطيران المدني التركية، الخميس، تعليق الرحلات الجوية إلى العراق.

وحسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية، قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقية جهاد ديوان في بيان اليوم الخميس، إن"سلطة الطيران المدني التركية أبلغت سلطة الطيران العراقية بايقاف الرحلات الجوية نتيجة الموقف الوبائي في تركيا".

وأضافت أن الايقاف يبدأ من السبت المقبل وحتى إشعار آخر.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين.