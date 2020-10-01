جددت سلطة الطيران المدني التركية، الخميس، تعليق الرحلات الجوية إلى العراق.
وحسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية، قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقية جهاد ديوان في بيان اليوم الخميس، إن"سلطة الطيران المدني التركية أبلغت سلطة الطيران العراقية بايقاف الرحلات الجوية نتيجة الموقف الوبائي في تركيا".
وأضافت أن الايقاف يبدأ من السبت المقبل وحتى إشعار آخر.
وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين.
وتسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو الماضي، بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.
وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.