أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات الأرمنية أسقطت مساء اليوم /الخميس/ طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان بالقرب من العاصمة يريفان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إن قوات الدفاع الجوي الأرمنية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان فوق مدينة أبوفيان بمنطقة كوتايكسك على بعد 16 كيلومترا من العاصمة يريفان. من جانبه، قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إنه جرى رصد 4 طائرات مسيرة فوق أراضي بلاده، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا تسقط طائرة مسيرة لأذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.