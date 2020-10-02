برنامج تمكين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية للتوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442

برنامج تمكين: هو مبادرة تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، ويوجد برنامج تمكين في جميع فروع مكاتب الضمان الاجتماعي، وبهذه المكاتب قسم خاص بالتمكين يسمى (التمكين الاجتماعي)، حيث يعد هذا البرنامج هو من المبادرات التي تهدف إلى جميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في هذا المجتمع بالسعودية بإلحاقهم بفرص وظيفية جديدة لانتقالهم بمرحلة فعالة في حياتهم العملية والعلمية، حيث يكون هذا بالاتفاق والشراكة مع الجهات التي تمتلك تلك الوظائف المباشرة، أو التدريب من تلك الشركات والجهات المختصة لمستفيدين الضمان الاجتماعي، حتى يتم تأهليهم بصورة مباشرة لوظيفة مناسبة لهم بعد الانتهاء من التدريب.

مبادرة تمكين من بنك التنمية الاجتماعية واستمارة تقديم الطلب والأوراق المطلوبة

على المستفيدين من الضمان الاجتماعي راغبي الالتحاق بوظيفة في برنامج تمكين، الذهاب إلى قسم التمكين، وملء الاستمارة الخاصة بتقديم طلب الوظيفة في قسم التمكين، وعلى المستفيد احضار هذه الأوراق قبل الذهاب لقسم التمكين:

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

صورة من شهادة آخر مؤهل علمي حصل عليه المستفيد.

إن وجد عنده شهادات لدورات علمية يقوم بإحضارها.

إحضار شهادات الخبرات التي يمتلكها إن وجدت عنده.

ويقوم طالب الوظيف في قسم التمكين بتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف.

تمكن هذه اللائحة المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، والقادرين على العمل منهم من التحاقهم بفرص وظيفية مستقلة لهم في المجتمع.

يستهدف برنامج التمكين الفئة العمرية حسب اللائحة من عمر 18 عاماً وحتى 59 عام.

ويستهدف البرنامج الفئة التي تكون مستطيعة وقادرة على العمل.

اللائحة تقرر صرف معاش الضمان الاجتماعي كاملاً للمستفيدين الممكين من العمل بالوظائف إذا كان راتبه (3000) ثلاثة ألاف ريال سعودي.

مازاد راتبه عن ثلاثة ألاف ريال من الممكنين للعمل سيخضع للائحة التي تقرر الحد المانع من صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد الممكن، حيث أنه تجيز الصرف له لمدة عام من أول التحاقه بالوظيفة في سوق العمل، وكذلك نفس المدة للمرافق الممكن.

حصول المستفيد من معاش الضمان على رخصة تجارية أو سجل تجاري، ويتم الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي وصرفه له لمدة 6 أشهر من بداية العمل في سوق العمل.

اللائحة أيضاً تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد من معاش الضمان الاجتماعي الملتحق بوظيفة من برنامج تمكين، سواء كان مستفيد أساسي أو مرافق، ويخضع هذا الصرف لنفس ضوابط وشروط صرف المساعدة المقطوعة بالسعودية.

اللائحة التنفيذية لمستفيدين الضمان الاجتماعي للالتحاق بوظيفة استقلالية من برنامج تمكين