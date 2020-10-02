كيفية فتح محفظة استثمارية بنك البلاد لتداول أسهم أرامكوا| تداول البلاد

كيفية فتح محفظة استثمارية لتداول أسهم أرامكوا في البلاد؛ حيث يعتبر تداول البلاد من أهم وأفضل منصات التداول والاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم بنك البلاد لعملائه العديد من الخدمات المميزة والعروض البنكية التي تختلف عن الخدمات التي يقدمها أي بنك أخر كخدمة تداول البلاد تعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها البنك للمستفيدين، كما يقدم خدمات إلكترونية مختلفة عل الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك كخدمة فتح محفظة استثمارية لتداول الأسهم والتي سوف نعرفكم علي كيفية الاستفادة من الخدمة بتناول تلك الموضوع في المقال، كما نستدرج معكم الطريقة بالخطوات الصحيحة، حيث يمثل تداول البلاد محو اهتمام للمستثمرين من المواطنين السعوديين في الأسواق المالية السعودية، ويتميز تداول البلاد بالسهولة واليسر في تنفيذ التداول، كما يسهل البنك لعملائه عمليات بيع وشراء الأسهم ويوفر لهم تطبيق بنك البلاد الإلكتروني، ورقم هاتف مباشر للتواصل مع موظفي البنك للاستفسار عن أي أمور متعلقة بذلك، كما يوفر للعملاء فتح حساب جاري بالبنك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، ونقدم لكم الطريقة عبر موقعنا “موقع ثقفني”.تداول بنك البلاد
يعتبر بنك البلاد من أهم وأفخم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات الهامة التي تساعد المواطنين بشكل كبير فقد يتميز بنك البلاد بأنه خاضع لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وتابع لتعاليم الدين الحنيف، وقد بلغ رأس مال بنك البلاد 7.500.000.000 ريال، كما يقدم بنك البلاد المساعدة للعميل أثناء عملية التداول باقتراح عليه بعض الحلول والخدمات الإلكترونية السريعة للمساعدة في عمليات البيع والشراء للأسهم ويسعى لتوفير خدمات مصرفية موثوق بها للعميل للمساعدته في تحقيق أكبر نسبة من الأرباح.كيفية فتح حساب جاري بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
من الشروط المعروفة للمواطنين السعوديين الراغبين في بيع وشراء أسهم أرامكوا امتلاك حساب جاري في أي بنك من البنوك التابعة لشركة أرامكوا من ضمنهما بنك البلاد السعودي، لذا فقد نقدم لكم خطوات فتح حساب في بنك البلاد، وهي كالتالي:
- قم بالدخول علي 00، ثم النقر علي استمرار.
- قم بتعبئة البيانات بشكل صحيح وبدقة شديدة، ومن ثم سيتم توثيق الحساب ويتم ذلك بطريقتين:
- يمكن للعميل توثيق الحساب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وذلك بالتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعميل علي موقع أبشر، وأو زيارة أقرب فرع صرافة آلية تابعة لبنك البلاد بالمملكة العربية السعودية ليتم توثيق الحساب في حالة عدم وجود حساب أبشر.
- بعد ذلك سيتم فتح الحساب بنجاح.
لمعرفة أقرب مكان صرافة ألي يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لبنك البلاد، ومن ثم اختر خدمة صرافة آلي، ثم الضغط علي صراف آلي بتقنية البصمة، ثم الضغط علي إيجاد أقرب موقع.
كيفية فتح محفظة استثمارية في تداول البلاد
- ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد تداول.
- فعل اللغة العربية بالضغط على أيقونة اللغة العربية في أعلى يمين الصفحة.
- اضغط علي افتح حساب استثماري، سيتم ظهور صفحة بها روابط خاصة بخدمات بنك البلاد قم بالضغط على الرابط الأول في الصفحة.
- اضغط علي إنشاء حساب.
- اضغط علي الموفقة على الشروط والأحكام بالضغط علي الزر، ثم نضغط على التالي.
- كتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية للعميل، وتحديد نوع الحساب (اعتيادي/ تمويل الأسهم المحلية) حسب رغبة العميل، ثم اضغط علي التالي.
- قم بإدخال الرسالة التي تم إرسالها عبر رقم الهاتف الجوال الخاص بك، ثم إرسال.
- كتابة البريد الإلكتروني وتأكد أنه صحيح، ثم نضغط على التالي.
- قم بإرسال الرسالة التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.
- أكمل باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط علي التالي.
- أكمل البيانات التابعة بعنوان البنك الوطني، ثم اضغط التالي.
- اختر الحساب البنكي ثم نضغط علي التالي.
- إدخال البيانات التابعة للوظيفة الخاصة بك وبدقة شديدة، ثم اضغط علي التالي.
- أكمل البيانات الخاصة بأرباحك وحجم الاستثمار الخاص بك، ثم اضغط علي التالي.
- أكمل البيانات الخاصة بالمخاطر ثم اضغط علي التالي.
- أدخل رقم الهاتف الجوال الخاص بك، ثم الموافقة علي الأحكام والشروط والضغط علي التالي.
- إرسال صورة الهوية الوطنية الخاصة، وبذلك تم إرسال طلب فتح حساب استثماري ببنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.
- بعد ذلك، سيتم إرسال رقم الحساب الاستثماري.
- قم بزيارة موقع بنك البلاد، والضغط علي تسجيل.
- أدخل رقم الهوية الوطنية الشخصية، ورقم المحفظة، ثم الضغط علي إرسال.
- أدخل الرسالة النصية التي تم إرسالها علي الهاتف الجوال الخاصة بك، ثم الضغط علي إرسال.
- الضغط علي موافقة علي الاتفاقية التي قام بنك البلاد بوضعها.
- إنشاء اسم مستخدم، وكلمة مرور، ثم قم بإعادة إرسال كلمة المرور للتأكيد.
- للتداول، الضغط علي أيقونة الرئيسة، ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط علي تسجيل الدخول.
- سيتم إرسال رسالة تحقق علي رقم الهاتف الجوال الخاص بك، قم بإرسالها.
- وهكذا، ثم فتح حساب استثماري بنجاح يمكن الآن إتمام عملية التداول بكل سهولة.
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