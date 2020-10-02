كيفية فتح محفظة استثمارية بنك البلاد لتداول أسهم أرامكوا| تداول البلاد

كيفية فتح محفظة استثمارية لتداول أسهم أرامكوا في البلاد؛ حيث يعتبر تداول البلاد من أهم وأفضل منصات التداول والاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم بنك البلاد لعملائه العديد من الخدمات المميزة والعروض البنكية التي تختلف عن الخدمات التي يقدمها أي بنك أخر كخدمة تداول البلاد تعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها البنك للمستفيدين، كما يقدم خدمات إلكترونية مختلفة عل الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك كخدمة فتح محفظة استثمارية لتداول الأسهم والتي سوف نعرفكم علي كيفية الاستفادة من الخدمة بتناول تلك الموضوع في المقال، كما نستدرج معكم الطريقة بالخطوات الصحيحة، حيث يمثل تداول البلاد محو اهتمام للمستثمرين من المواطنين السعوديين في الأسواق المالية السعودية، ويتميز تداول البلاد بالسهولة واليسر في تنفيذ التداول، كما يسهل البنك لعملائه عمليات بيع وشراء الأسهم ويوفر لهم تطبيق بنك البلاد الإلكتروني، ورقم هاتف مباشر للتواصل مع موظفي البنك للاستفسار عن أي أمور متعلقة بذلك، كما يوفر للعملاء فتح حساب جاري بالبنك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، ونقدم لكم الطريقة عبر موقعنا “موقع ثقفني”.

تداول بنك البلاد

يعتبر بنك البلاد من أهم وأفخم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات الهامة التي تساعد المواطنين بشكل كبير فقد يتميز بنك البلاد بأنه خاضع لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وتابع لتعاليم الدين الحنيف، وقد بلغ رأس مال بنك البلاد 7.500.000.000 ريال، كما يقدم بنك البلاد المساعدة للعميل أثناء عملية التداول باقتراح عليه بعض الحلول والخدمات الإلكترونية السريعة للمساعدة في عمليات البيع والشراء للأسهم ويسعى لتوفير خدمات مصرفية موثوق بها للعميل للمساعدته في تحقيق أكبر نسبة من الأرباح.

كيفية فتح حساب جاري بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

من الشروط المعروفة للمواطنين السعوديين الراغبين في بيع وشراء أسهم أرامكوا امتلاك حساب جاري في أي بنك من البنوك التابعة لشركة أرامكوا من ضمنهما بنك البلاد السعودي، لذا فقد نقدم لكم خطوات فتح حساب في بنك البلاد، وهي كالتالي:

قم بالدخول علي 00، ثم النقر علي استمرار.

قم بتعبئة البيانات بشكل صحيح وبدقة شديدة، ومن ثم سيتم توثيق الحساب ويتم ذلك بطريقتين:

يمكن للعميل توثيق الحساب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وذلك بالتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعميل علي موقع أبشر، وأو زيارة أقرب فرع صرافة آلية تابعة لبنك البلاد بالمملكة العربية السعودية ليتم توثيق الحساب في حالة عدم وجود حساب أبشر.

بعد ذلك سيتم فتح الحساب بنجاح.

لمعرفة أقرب مكان صرافة ألي يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لبنك البلاد، ومن ثم اختر خدمة صرافة آلي، ثم الضغط علي صراف آلي بتقنية البصمة، ثم الضغط علي إيجاد أقرب موقع.

كيفية فتح محفظة استثمارية في تداول البلاد