أرمينيا تسقط مروحية لأذربيجان فى قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها فى جمهورية قره باغ، خاضت معارك مع الجيش الأذربيجانى على مدار 6-7 ساعات متتالية، معلنة عن إسقاط مروحية تابعة له، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، عبر حسابه فى موقع "فيسبوك": شبابنا يقاتلون كأبطال ويقررون مصير وطننا. العسكريون الأرمن خاضوا معارك ضد القوات المسلحة الأذربيجانية دون توقف على مدار 6-7 ساعات". بدورها، قالت المتحدثة الأخرى باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، إن قوات جمهورية ناجورنى قره باغ أسقطت "مروحية للعدو" فى الاتجاه الجنوبى للجبهة. واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى إقليم ناغورنى قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة فى العمليات العسكرية.

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