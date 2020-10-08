تفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي التجاري NCB بالخطوات

تفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي هو أمر يهم جميع عملاء البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية, وبسبب استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية بشكل أساسي فاصبح بالإمكان إنجاز جميع المعاملات والخدمات البنكي عن طريق الإنترنت بدون بذل المجهود وبدون الحاجة إلي تضيع الكثير من الوقت كالسابق, ويعد الهاتف المصرفي من أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها البنوك الأهلية مما يعمل علي منح العميل العديد من المميزات التي تسهل علي العميل إنجاز أي معاملة نقدية في أي وقت وفي أي مكان, ومن المعروف أن البنك الأهلي التجاري هو أول بنك سعودي تم الموافقة عليه بالأمر السامي, وهو من أهم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية وهو اهم المؤسسات المالية التي تساعد في ازدهار الاقتصاد في المملكة والمنطقة بأكملها.
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قبل التعرف علي خطوات تفعيل الهاتف المصرفي للبنك فيمكننا أولا معرفة الخدمات العديدة التي يقوم البنك بتقديمها لجميع العملاء والتي تجعل من البنك الأهلي بنكاً مميزاً ومفضلاً للكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وهي كالتالي:
- يقوم البنك الأهلي التجاري بتوفير خدمة الأهلي أونلاين.
- توفير خدمة الحوالات بين حسابات العميل و الحوالات البنكية الداخلية.
- يمكن تقديم العديد من الحسابات.
- يعمل البنك علي توفير فرصة الاختيار بين العديد من الحسابات واختيار ما يناسبك.
- يعمل البنك علي تقديم موقع رائع يمكنك من خلاله معرفة كل التفاصيل التي تريدها حيث يوفر لك إمكانية التواصل مع البنك من خلال خدمة اتصل بنا.
- يوفر البنك جهاز الخدمة الذاتية.
- يوفر البنك خدمات السحب النقدي الطارئ.
وللعمل علي تفعيل الهاتف المصرفي في البنك يمكنك اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة وهي كالتالي:
- علي العميل أن يقوم بإنشاء حساب في البنك الأهلي التجاري السعودي.
- يقوم العميل بالاتصال علي الرقم التابع للبنك وهو 920001000 .
- علي العميل أن يقوم باختيار اللغة التي يريدها.
- يتم التسجيل في الخدمة من رقم “2”.
- كتابة الرقم القومي وبيانات العميل المطلوبة.
- تظهر صفحة يتم من خلالها اختيار خدمات أخري.
- يتم اختيار الهاتف المصرفي الأهلي ويمكنك تغيير الرقم السري والضغط علي قبول.
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