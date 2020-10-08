التكلفة 370 مليون شيكل.. نتنياهو يخطط لاستقدام 2000 يهودي من أثيوبيا

أعلن رئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن نيته تمرير قرار باستقدام الآلاف من يهود أثيوبيا "يهود الفلاشا"، خلال جلسة الحكومة الإثنين القادم.
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أشارت إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 370 مليون شيكل، ونقلت عن نتنياهو قوله: "تعهدت قبل عام باستجلاب بقية الطائفة اليهودية في إثيوبيا".
وقال نتنياهو "سأمرر يوم الإثنين، قرارًا في الحكومة لاستقدام 2000 من أبناء شعبنا من أصل أثيوبي"، متابعًا: "سنعمل على استقدام البقية لاحقًا".
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