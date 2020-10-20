ترامب : سأخضع لفحص كورونا قبل مناظرة بايدن المقبلة

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال ترامب لدى سؤاله عما إذا كان سيخضع للفحص قبل مناظرة بايدن فى ناشفيل الخميس المقبل، إنه "بالطبع، لن تكون لدى أدنى مشكلة إزاء ذلك".
وكان ترامب أعلن ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 2 أكتوبر، رافضًا الإفصاح عن آخر مرة جاءت فيها نتائج الفحوص سلبية قبل خوضه المناظرة السابقة فى 29 سبتمبر.
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