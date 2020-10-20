عاجل .. زلزال بقوة 7.5 درجة بآلاسكا الأمريكية وإطلاق تحذير من تسونامى

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا قويا بقوة 7.5 درجة ضرب جنوب جزر ألوتيان فى ألاسكا يوم الاثنين، ما أدى لإطلاق تحذير من تسونامى فى المنطقة.
وأفاد مركز التحذير من تسونامى فى الولايات المتحدة، بأن الزلزال أدى لإطلاق تحذير من حدوث تسونامى فى مناطق ساند بوينت وكولد باى وكودياك، ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
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