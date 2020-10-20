موعد إجازة المولد النبوي وأسعار حلاوة المولد 2020

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020، تعتبر اجازة المواد النبوي هي الإجازة الوحيدة المتبقية من هذا العام الميلادي وقد تزايدت عمليات البحث للتعرف على موعد الإجازة استعدادا لهذا اليوم العظيم من كل عام في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهدى الذي جاء برسالة الإسلام حيث يستعد الجميع للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة من خلال شراء الحلاوة وتبدأ القنوات التليفزيونية في بث محتوى ديني عن الهجرة ونشر الاسلام، لذلك تعرف معنا في هذا المقال موعد الإجازة والاحتفال بالمولد النبوي وكذلك أسعار الحلاوة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

في هذه الأيام نحن بصدد استقبال إجازة جديدة في هذا العام وهي إجازة المولد النبوي والتي تعد الإجازة والذكرى الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجميع المسلمين في مختلف البلدان العربية، فقد أعلنت الهيئة المختصة عن الموعد والذي يأتي يوم 29 من شهر أكتوبر 2020، والتى توافق 12 من شهر ربيع الأول في العام الهجري، ويستعد الجميع الان الذهاب إلى المحال التجارية من أجل شراء الحلاوة ويستعدون أيضاً للاحتفال بطريقتهم الخاصة.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف

تأتي اسعار حلاوة المولد النبوي كما يلي:

علبة حلاوة المولد النبوي بسعر 50 جنيه تحتوي على:

ملبن سادة مينى

قرصان حمص ميني.

ملبن فول مينى.

2 فولية.

قرص سمسم مينى.

لديدة مينى.

سمسمية مينى.

حمصية مينى.

علبة حلاوة المولد بسعر 185 جنيه تحتوي على:

2 ملبن جيلى مينى.

لوزية مينى.

2 بندقية مينى.

2 لديدة مينى.

2 حمام ميني.

2 فولية مينى.

2 سمسمية مينى.

ملبن مبروم.

عين جمل.

2 قرص حمص.

قرص سمسم.

حمصية مينى.

2 بسمية مينى.

قرص علف مينى.

علبة حلاوة المولد بسعر 95 جنيه تحتوي على: