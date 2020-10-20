تمويل مصرف الإنماء للسيارات والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل

تمويل مصرف الإنماء للسيارات، احد أفضل الخدمات التى يقدمها مصرف الإنماء السعودي للمواطنين والذى يقدم تسهيلات شتي لكل المواطنين والمقيمين، حيث تصل قيمة التمويلات إلى 2000000 ريال سعودي بدون كفيل ويسمح بنك الإنماء للمستفدين من تمويلات السيارات بسداد الأقساط الشهرية لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية أكثر من 1% بحد أقصى لا يتجاوز خمس آلاف ريال سعودى، مع حرية الإختيار فى المراكز المعتمدة لبيع السيارات، حيث لا يجبر مصرف الإنماء الراغبين فى الشراء من مراكز معينة، جدير بالذكر أن بنك الانماء يسمح بحصول المستفيد على نصف مليون ريال تمويل للسيارة الواحدة.

تمويل مصرف الإنماء للسيارات

تمويل مصرف الإنماء للسيارات الذى يتم تقديمه إلى المواطنين يشترط فيه على تحويل الراتب كما يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 10 ألف ريال سعودي، وأن لا تزيد مدة سداد الأقساط الشهرية عن 60 شهر إضافة على ذلك يتم احتساب نسبة متناقصة 10.8% على التمويل ونسبة ثابته 6%، كما يوضح مصرف الإنماء الآلية التى يتم من خلالها حصول المستفيدين على التمويلات المالية والتى تأتي في مقدمتها التعرف على فتح حساب فى مصرف الإنماء والذي يعد الخطوة الأولى للحصول على تمويل السيارات.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات

اشترط مصرف الإنماء على تقديم الراغبين بعض المستندات والتى جاءت كالتالي:

تعبئة النموذج الخاص بإستمارة تمويل السيارات، مع ضرورة فتح حساب في البنك مسبقاً.

مع ضرورة فتح حساب في البنك مسبقاً. تحديد نوع السيارة وماركة السيارة والمركز الراغب فى الحصول منه على السيارة.

تقديم صورة الهوية الوطنية.

نموذج تعريف الراتب الموقع عليه من الجهه التى يعمل بها المستفيد.

الحصول على الحد الشامل.

طريقة الحصول على الحد الشامل

يجب على الراغبين للحصول على تمويل السيارات من بنك الإنماء الحصول أولا على الحد الشامل والتى يتم من خلال الدخول على مصرف الإنماء وفتح حساب وتجهيز استمارة تعريف الراتب موقع عليها من جهة العمل.