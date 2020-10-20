موعد صرف راتب المعاش للمتقاعدين والموظفین والعسكريين في السعودية

هناك العديد من التساؤلات عن موعد صرف معاش التقاعد للموظفين والعسكريين في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه من الأمور الضرورية جدا في حياة المواطن قد بلغ السن القانوني للتقاعد، فهو طلب الكثير من العسكريين حيث يتم صرفها خلال أيام قليلا ودفع المعاش لأي شخص معاق بشكل شهري، فتعمل الحكومات في المملكة العربية السعودية أقصي جهدها للمجتمع لحياة اجتماعية أفضل، وها نحن الآن سوف نوضح كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد للموظفين والعسكريين وموعدها أيضا لنتعرف عليها الآن.

موعد صرف راتب التقاعد للموظفين والعسكريين

سوف يتم صرف رواتب المتقاعد للموظفين والعسكريين، ويكون هناك تساؤل متي يتم صرف رواتب التقاعد وتحرص الدولة دائما على الإعلان حيث قامت المؤسسة العامة للتقاعد قامت بعمل جدول خاص برواتب التقاعد والمعاشات للشهور القادمة، ومن الجديد تواجد بعض الحالات التي يتم الحصول على المعاش قبل بلغ السن القانون للتقاعد في الحصول على معاش مبكرا.

كيفية الحصول على تعريف بمعاش المتقاعدين من الخدمات الإلكترونية

الخدمات الإلكترونية المؤسسة التقاعد العامة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت الحكومة العربية السعودية الاطلاع على كافة الخدمات بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب، ويمكنك تسجيل الذهاب الدخول إلى الموقع الإلكتروني وذلك لتسهيل على المواطنين ويمكنك أن تقوم الاستفادة من هذه الخدمة وتوفير كل سبل الراحة من خلال تسجيل الدخول، ويمكنك أن تقوم بالاطلاع على قيمة الفاتورة أو طرق السداد أو غيرها من الخدمات حيث يمكن بطباعة تعريف المعاش الخاص.

يمكنك الذهاب إلى البريد الإلكتروني المؤسسة التقاعد العامة.

بعد ذلك الضغط على المعاش من القائمة الخدمية.

بعد ذلك تقوم بضغط على كلمة ابدأ، بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الخاصة، بعد ذلك يظهر جميع المعلومات عن المعاش الخاصة بك.

جدول مواعيد صرف رواتب التقاعد 2020

أقدم لكم مواعيد صرف رواتب التقاعد لشهر أكتوبر وشهر نوفمبر وشهر ديسمبر لهذا العام، يكون موعد الصرف لهذا الشهر يوم الأحد 25 أكتوبر الموفقة، ولذلك نقدم لكم مواعيد صرف رواتب التقاعد.