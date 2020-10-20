بسبب تهديدها للمنطقة.. وزير الخارجية الإماراتي يطالب بمحاسبة إيران

انطلق، اليوم الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإمارات "افتراضيا" برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد في كلمته، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات مصممة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أبو ظبي توفر فرص عمل في السوق الأمريكية.

وأوضح بن زايد أن التطرف والإرهاب ما زال تهديدا ماثلا أمام العالم، مطالبا بضرورة مضاعفة الجهود لمواجهتهما.

وأشار إلى أن إيران تهدد المنطقة وعلى معايير مكافحة التطرف أن تشملها.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات استراتيجية وعميقة، موضحا أن تلك الشراكة ستظهر أيضا في معرض إكسبو الدولي 2020.

وأوضح بومبيو أن واشنطن عملت جنبًا إلى جنب مع الإمارات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الشراكة مع الإمارات تشمل السياسة ومحاربة الإرهاب والاقتصاد، لافتا إلى أنه سيناقش التطورات في ليبيا واليمن خلال الحوار الاستراتيجي مع أبو ظبي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستواصل مواجهة إيران التي تشكل التهديد الأكبر للمنطقة، وستمنع عنها امتلاح السلاح.

ووجه الشكر إلى الإمارات على دعمها لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام الإيراني.