تعادل مخيب للآمال لتشيلسي مع أشبيلية

خرج تشيلسي بتعادل مخيب للآمال بدون أهداف مع أشبيلية المنظم في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستاد ستامفورد بريدج.
ونجح بطل الدوري الأوروبي أشبيلية، الذي يسبب مشاكل دائما للأندية الإنجليزية في أوروبا، في احتواء خطورة هجوم تشيلسي في مباراة قليلة الفرص.
واستحوذ أشبيلية على الكرة في الشوط الأول وتصدى إدوار مندي حارس تشيلسي لضربة رأس من نيمانيا جوديلي.
وجاءت أفضل فترات تشيلسي في المباراة خلال الشوط الثاني عندما أهدر كيرت زوما وبن تشيلويل فرصتين بضربتي رأس تصدى لهما ياسين بونو حارس أشبيلية.
وواصل المدافعون تفوقهم ليحقق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أول تعادل بدون أهداف منذ توليه المسؤولية قبل بداية الموسم الماضي.
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