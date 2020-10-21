نهبوا 11 مليون ريال| القبض على 5 سعوديين يحتالون بعملة البتكوين

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على خمسة أشخاص، (مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة.

وذكر في بيان له ان المتهمين امتهنوا إنشاء منصاتٍ إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلاماتٍ تجارية، و التسويق لها عبر حساباتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء (120) عملية احتيالٍ مالي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية قدرها (11,856,259) ريالًا.

وافا ان أحد عشر مليونًا وثمانمائة وستة وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريال سعوديا تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين).

واستكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج المملكة من خلال الانتربول السعودي، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.