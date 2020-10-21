تعدٍ تركي جديد.. أنقرة تعلن تمديد عمل سفينة التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط

أعلنت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس"، اليوم الأربعاء، إطلاق إعلان جديد بتمديد عملها في شرق المتوسط، للتنقيب والمسح عن الغاز حتى 27 أكتوبر الجاري، في تعدٍ واضح على القانون الدولي.

وأفادت وسائل إعلام يونانية، بأن الجيش اليوناني أعلن حالة التأهب في المتوسط لمواجهة أي استفزاز تركي.

واتّسعت رقعة التوتر بين تركيا واليونان لتنتقل إلى ميدان جديد بعدما أعلنت أنقرة توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجه لترد أثينا بشكل حاد معتبرة الخطوة بمثابة "تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض أرواح البشر للخطر".

ورأت اليونان أن الخطوات التركية الأخيرة في بحر إيجه، هي تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر.

وقالت الخارجية اليونانية، في بيان شديد اللهجة في وقت سابق إن تركيا تواصل الاستفزازات وتطالب بتقاسم بحر إيجه مع اليونان في عمليات البحث والإنقاذ،

وأضافت أن الخطوات التركية الأخيرة حول الحديث عن حق أنقرة في عمليات البحث والإنقاذ في بحر إيجه، هو "تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر".