قتيل و12 جريحا في إحياء ذكرى ثورة السودان

أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيل و12 جريحا في التظاهرات التي شهدها السودان، في إحياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر بالسودان.
وخرجت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، تلبية لخروج تظاهرات ذكرى ثورة 21 أكتوبر، التي دعت لها الأحزاب السياسية، بهدف دعم الثورة.
وحذرت ولاية الخرطوم، من أن لديها معلومات تكشف أن هناك من يسعى لاختراق هذه المسيرات لإحداث فوضى.
وقام المتظاهرون بإحراق السيارات، والإطارات، للمطالبة بتسريع تنفيذ متطلبات الثورة، وعلى رأسها محاسبة المسؤولين عن قَتَلة المتظاهرين خلال الثورة.
يذكر أن لجنة الأمن بولاية الخرطوم، قد استبقت الدعوات لتظاهرات 21 أكتوبر بإغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث وإغلاق الطرق المؤدية لمقرات قيادة الجيش بوسط الخرطوم بحواجز أسمنتية.
وأمرت لجنة الأمن في الخرطوم من المحال التجارية إغلاق أبوابها، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.
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