فرنسا تسجل حصيلة غير مسبوقة لإصابات كورونا اليومية بأكثر من 40 ألف...

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 41622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية تسجل لأول مرة منذ بدء التفشي.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 999043.
كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 162 وفاة جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34210.
يذكر أن الحكومة الفرنسية فرضت حظر التجوال على 46 مليون مواطن اعتبارا من الجمعة، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
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